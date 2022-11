Man aangehouden na gooien van eieren naar koning Charles

Een man is woensdag aangehouden tijdens het bezoek van koning Charles en zijn vrouw Camilla aan York. Volgens verschillende Britse media, waaronder de BBC, probeerde de man eieren te gooien naar het paar. Charles en Camilla werden niet geraakt.

Op beelden is te zien hoe de man door de politie in bedwang wordt gehouden. De man, die in zijn eentje leek te protesteren, zou eerder geroepen hebben dat het Verenigd Koninkrijk “gebouwd is op het bloed van slaven”. De actie van de demonstrant kon op afkeur rekenen van het aanwezige publiek. “Schaam je”, en “God save the king”, werd er naar hem geroepen.

Charles is in York vanwege de onthulling van een standbeeld van wijlen koningin Elizabeth. Het bezoek van Charles is onderdeel van een tweedaags bezoek aan het graafschap Yorkshire. Daarvoor bezocht hij al de plaatsen Bradford en Leeds. Later op woensdag reist hij met Camilla door naar Doncaster.