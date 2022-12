Man sticht brand bij poort Buckingham Palace

Een 30-jarige man is dinsdagavond bij Buckingham Palace aangehouden door de Britse politie op verdenking van brandstichting. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van schade door brand te stichten net buiten het paleis in Londen.

Op beelden op sociale media is te zien hoe een agent de verdachte tegen de grond werkt en daarna hulp krijgt van een tweede politieman. Vlak achter hen brandt een vuurtje bij de poort van de officiële residentie van de Britse koning. “Kort na 22.08 uur op dinsdag 20 december is een 30-jarige man gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van criminele schade nadat een klein brandje was gezien bij de poorten van Buckingham Palace”, laat de politie in een verklaring weten.

De brand is geblust. Waarom de man tot zijn daad is overgegaan is nog niet bekend.