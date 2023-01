Meerderheid Britten wil Harry bij kroning Charles zien

Een meerderheid van het Britse publiek vindt dat prins Harry gewoon een uitnodiging voor de kroning van koning Charles moet krijgen. Dat schrijft The Evening Standard op basis van een peiling van onderzoeksbureau Ipsos.

Ongeveer 60 procent van de ondervraagden stelt dat de tweede zoon van de koning erbij moet zijn in mei. Zo’n 30 procent vindt dat Harry beter in Amerika kan blijven en geen uitnodiging hoeft te krijgen.

Volgens de onderzoekers is er wel een opvallend verschil te zien als er onderscheid wordt gemaakt in leeftijdscategorieën. Driekwart van de 18- tot 34-jarigen vindt bijvoorbeeld dat de prins uitgenodigd moet worden, 15 procent is tegen. Bij de leeftijdsgroep 55+ is de verdeling echter 47 procent ‘ja’ en 42 procent ‘nee’. In de tussenliggende groep steunt 65 procent Harry en wil een kwart dat de prins thuisblijft.

Gespannen

Het is nog onduidelijk of de hertog van Sussex en zijn vrouw Meghan bij de kroning zullen zijn. De relatie tussen Harry en de rest van de familie stond al op gespannen voet maar dat is verergerd sinds zijn boek Spare uitkwam. Daarin vertelt hij uitgebreid over zijn ervaringen met onder anderen zijn vader en broer prins William.

Harry gaf eerder deze maand in een interview met ITV aan dat hij nog niet weet of hij naar Londen zal komen. Hij wil eerst een gesprek met Charles en William en een verzoening is niet ondenkbaar, zo stelde de hertog.