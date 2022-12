Meeste klachten ooit bij waakhond om column Clarkson over Meghan

De Britse waakhond Independent Press Standards Organisation (IPSO) kreeg nog nooit eerder zo veel klachten binnen als het tot nu toe heeft gekregen naar aanleiding van de column van Jeremy Clarkson over hertogin Meghan. Het artikel verscheen vrijdag in de tabloid The Sun, maar werd online al gauw en veelvuldig bekritiseerd. Inmiddels is het stuk van de website gehaald.

Volgens Sky News stond de teller dinsdagochtend om 10.00 uur op meer dan 17.500 klachten. Een woordvoerder van IPSO laat aan de nieuwszender weten dat de waakhond de klachten gaat onderzoeken, maar dat vanwege de grote hoeveelheid klachten langer zal duren dan normaal. In heel 2021 kreeg IPSO in totaal 14.355 klachten binnen.

In de column schreef de voormalig Top Gear-presentator onder meer dat hij “droomde van de dag waarop Meghan naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk ‘schaam je!’ roept en uitwerpselen naar haar gooit.” Volgens Clarkson ging het om een “onhandige verwijzing” naar de serie Game of Thrones. Dit schoot bij veel mensen echter in het verkeerde keelgat.

De 62-jarige Brit is naar eigen zeggen geschrokken van alle kritiek en beloofde in de toekomst voorzichtiger te zijn.