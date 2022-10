Meghan: grenzen stellen maakt je niet veeleisend

Meghan is naar eigen zeggen “specifiek”, maar vindt niet dat het aangeven van je grenzen je ook meteen “veeleisend” maakt. Dat zei de hertogin van Sussex in de laatste editie van haar podcast Archetypes.

Meghan merkt dat ze soms “ineengedoken” en op haar tenen een kamer binnenloopt in werksituaties om geen slechte indruk te maken. Maar grenzen stellen maakt je niet “moeilijk”, vindt ze. “Het maakt je duidelijk.”

Meghan is er in het verleden van beticht een moeilijk karakter te hebben. Zo is ze door twee medewerkers van het Britse koningshuis beschuldigd van pesterijen. Jason Knauf, die voor de Sussexes werkte, diende in 2018 een klacht in. Hij omschreef het gedrag van Meghan toen als “totaal onaanvaardbaar”. De hertogin van Sussex ontkent alle beschuldigingen.