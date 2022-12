Meghan: hoopte dat geboorte Archie me echt lid van familie maakte

Meghan had het gevoel dat de geboorte van haar eerste kind, het jongetje Archie, haar zou helpen om “echt deel uit te maken” van de Britse koninklijke familie. “Ik was zo enthousiast na zijn geboorte, dat we een familie zouden kunnen creëren zoals ik dat altijd al had gewild.”

De hertogin van Sussex deed naar eigen zeggen “alles wat ze kon” om de Britse royal family “trots te maken en echt deel uit te maken van de familie”. Die bubbel barstte volgens haar echter al snel. “Voor de media was het al duidelijk dat het paleis haar niet zou beschermen”, zegt Harry erover. “Snel verschenen er meer verhalen over Meghan in de tabloids.” Meghan: “Ik besefte dat ik niet alleen voor de wolven werd gegooid, ik werd ook aan de wolven gevoerd.”

De eerste drie afleveringen van de Netflix-docu waren vorige week donderdag al te zien. Daarin vertelde het stel onder meer over hoe ze elkaar ontmoetten, Harry’s moeder prinses Diana en de slechte verhouding met de Britse paparazzi.