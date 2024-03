Meghan keert terug op Instagram met mysterieus project

Meghan Markle is teruggekeerd op Instagram. De hertogin van Sussex heeft donderdag een nieuwe pagina geïnitieerd van American Riviera Orchard. “Door Meghan, de hertogin van Sussex, opgericht in 2024”, staat bij de account te lezen.

In de Instagram Stories is onder meer een filmpje te zien waarin Meghan kookt. Op sociale media wordt gespeculeerd dat het zou gaan om een opvolger van haar oude lifestyle-blog The Tig. Hier stopte de voormalige Suits-actrice mee toen zij zich in 2017 verloofde met prins Harry.

In januari 2018 stopte Meghan ook met het gebruik van Instagram, Twitter (zoals X toen nog heette) en Facebook. In 2022 hintte de vrouw van Harry al op een terugkeer op sociale media.

Volgens Page Six gaat Meghan zich met American Riviera Orchard richten op lifestyle en eten en drinken. Ook is het de bedoeling dat er kookboeken gaan verschijnen.