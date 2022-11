Meghan maakt podcastaflevering op haar oude middelbare school

Voor de voorlaatste aflevering van haar podcast Archetypes heeft Meghan, de vrouw van prins Harry, een bezoek gebracht aan haar oude middelbare school. In de aflevering vertelde Meghan onder meer over het moment dat ze over de campus van Immaculate Heart in Los Angeles liep en kon ze zich nog herinneren waar haar kluisje was.

“Ik was hier ongeveer van mijn twaalfde tot mijn zeventiende, wat echt vormende jaren in je leven zijn – dat waren ze zeker voor mij. Toen ik er weer terug was, was de energie voelbaar”, aldus Meghan. “Ik was blij om weer terug te komen en het was heel leuk. Vooral toen ik een verrassingsbezoek bracht en een paar meisjes tegenkwam bij hun volleybaltraining.”

De hertogin van Sussex sprak in de aflevering ook met drie pas afgestudeerden van haar vroegere school. Meghan wilde van de jonge vrouwen weten of labels waar zij vroeger mee opgroeide nog steeds dezelfde lading hebben. Dat gesprek ging onder meer over de labels bitch, bimbo en bazig, begrippen die ook aan bod zijn gekomen in eerdere afleveringen van haar podcast.

In de aflevering sprak Meghan verder met Candace Bushnell, de auteur van Sex and the City, over de seksualiteit van vrouwen. Ook acteur en transrechtenactivist Michaela Jaé Rodriguez was te gast, om te praten over identiteit.