Meghan slaat uitreiking Gracie Awards over

Meghan, de hertogin van Sussex, is dinsdagavond geëerd met een Gracie Award voor haar podcast Archetypes. Maar de winnares was zelf niet aanwezig bij de uitreiking in Los Angeles.

Eind maart werd al bekend dat de vrouw van prins Harry in de prijzen was gevallen bij de jaarlijkse uitreiking van de Alliance for Women in Media Foundation. Zij kreeg de prijs voor haar podcast Archetypes waarin ze afgelopen jaar wekelijks met een andere bekende gast sprak over een vooroordeel waar vrouwen mee te maken hebben. Bij het evenement in Beverly Hills werden dinsdagavond ook andere beroemdheden geëerd, onder wie Amanda Seyfried, Christina Applegate en Drew Barrymore.

Vooraf werd in diverse media veel gespeculeerd of Meghan van de partij zou zijn nadat zij en haar man prins Harry hadden gezegd dat zij na afloop van een prijsuitreiking in New York lang zijn achtervolgd door paparazzi. Volgens de woordvoerder van prins Harry duurde de “meedogenloze achtervolging” meer dan twee uur. De taxichauffeur die het echtpaar rondreed zei later dat het wel meeviel hoe gevaarlijk de rit was.