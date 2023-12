Meghan speelt in promotiefilmpje voor koffiemerk

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft haar opwachting gemaakt in een filmpje voor het koffiemerk Clevr Blends. De vrouw van prins Harry, die aandeelhouder is van het bedrijf, is in de video onder meer te zien als een stagiair die dozen inpakt.

In het promofilmpje is Meghan ook te zien terwijl ze achter een computer zit te werken. Ze geeft ook koffie door aan topvrouw Hannah Mendoza en aan het einde komt Meghan in beeld terwijl ze een mislukte boks geeft aan iemand die aan tafel zit. Voor de camera staan is niets nieuws voor Meghan, die voor haar huwelijk al bekend was als actrice in de serie Suits.

In 2020 werd bekend dat Meghan een investering had gedaan in het Amerikaanse bedrijf. Het koffiebedrijf is gevestigd in Santa Barbara in Californië, niet ver van waar prins Harry en Meghan momenteel wonen.