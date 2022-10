Memoires prins Harry verschijnen op 10 januari

De memoires van prins Harry komen op 10 januari uit, meldt The New York Times. De hertog van Sussex zou volgens de krant “op een aantal momenten” twijfels hebben gehad over passages in het boek, dat SPARE (RESERVE) gaat heten.

Op de omslag is een portret van de prins te zien, maakte uitgever Penguin Random House donderdag bekend. In elk geval komt in het boek de begrafenis van zijn moeder Diana aan bod, zo werd duidelijk. In het boek zouden “onthullingen” worden gedaan, maar waarover is niet bekend.

Het boek heeft al veel stof doen opwaaien. Zo vroegen media zich de afgelopen maanden af of de zoon van koning Charles meer vertelt over de gang van zaken binnen de familie en over de breuk van hemzelf en zijn vrouw Meghan met het Britse koningshuis. Page Six meldde eerder dat het boek “juicy” wordt, zo zou een bron binnen een New Yorkse uitgever aan het medium hebben verteld. Een andere insider zou hebben gezegd dat het boek zijn familie “nerveus” zou gaan maken.

Het boek is geschreven door Harry’s ghostwriter, Pulitzer-winnaar J.R. Moehringer. Hij schreef eerder ook de memoires van tennisser Andre Agassi en Phil Knight, de medeoprichter van sportmerk Nike.

Zowel Harry als Meghan deed al eens een boekje open over de gang van zaken binnen het Britse koningshuis. Zo vertelde het stel vorig jaar in een interview met Oprah Winfrey, waar alleen al in de Verenigde Staten 17 miljoen mensen naar keken, dat zij zich niet genoeg gesteund voelden door de familie in hun strijd tegen de Britse tabloids. Ook zou de koninklijke familie tijdens Meghans zwangerschap zorgen hebben geuit over de huidskleur van de baby.