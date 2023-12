Mike Tindall onthult bijnaam voor prins William

Oud-rugbyspeler Mike Tindall heeft een bijnaam die hij wel eens gebruikt voor prins William. In de podcast Seven: Rob Burrow onthulde Tindall dat hij de prins van Wales de bijnaam One Pint Willy heeft gegeven, omdat de prins “niet de beste drinker is”.

De oud-rugbyer legde daarna uit dat hij uit een sport komt waarin het gebruikelijk is dat er vaak wel een aantal biertjes worden gedronken. De 45-jarige Tindall was in de podcast samen te gast met zijn vrouw Zara, de dochter van prinses Anne. “Sorry meneer”, zei Tindall nadat hij de bijnaam voor William had gedeeld. Zijn vrouw grapte daarna dat hij nu “flink in de problemen” zit.

Het koppel deelde niet alleen de bijnaam van prins William, ook vertelden ze over hun koosnaampjes voor elkaar. In de podcast onthult het stel dat ze elkaar “munchkin” (kleintje) noemen en Zara heeft ook een bijnaam van twee woorden voor haar man in haar telefoon die eindigt op “kitten”.