Militairen oefenen met koetsen in Londen voor kroning Charles

In de straten van Londen is in de vroege woensdagochtend geoefend met de koetsen die gebruikt worden tijdens de kroning van koning Charles. Ook verscheidene militairen waren op de been voor de oefening.

Tijdens de repetitie werd de Diamond Jubilee State Coach over de Mall, de lange weg naar Buckingham Palace, gereden. Het voertuig wordt zaterdag gebruikt om koning Charles en koningin-gemalin Camilla naar Westminster Abbey te vervoeren.

Daarnaast waren er veel militairen, onder meer te paard of met een muziekinstrument, in gele uniformen op de straten. Ze hadden saxofoons, trompetten en hoorns bij zich, maar slechts de drums werden bespeeld. De oefening had ook wat publiek: de mensen die hun tentje al hebben opgezet om een glimp van de kroning op te vangen, zaten op de eerste rij.