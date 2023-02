Mini-prentenboek bovenaan Bestseller 60, boek prins Harry op drie

Een mini-uitvoering van het prentenboek Maximiliaan Modderman geeft een feestje, dat speciaal is uitgegeven voor de Nationale Voorleesdagen, staat deze week bovenaan de Bestseller 60 van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Het prentenboekje stoot daarmee Reserve, de memoires van de Britse prins Harry, van de koppositie. Dit boek staat deze week op de derde plaats. Sander Schimmelpenninck blijft met Sander en de brug op de tweede plek staan.

In totaal staat het prentenboekje van Joukje Akveld en Jan Jutte drie keer genoteerd in de top-10 van de Bestsellerlijst van CPNB. Behalve de mini-versie op plaats 1 werden ook de reguliere editie en de uitvoering met voorleesknuffel vorige week veel verkocht. Deze boeken komen respectievelijk op plek 10 en 9 binnen in de lijst.

De hoogste binnenkomer is, na de mini-uitvoering van het prentenboek, Wacht op mij van Santa Montefiore. Deze roman over een verloren liefde in de Tweede Wereldoorlog komt binnen op de vierde plaats.

Verder is opvallend dat het boek De ramp van Kees Slager na twintig jaar afwezigheid weer terugkeert in de Bestseller 60. In het boek vertellen tweehonderd ooggetuigen wat zij in 1953 meemaakten tijdens de Watersnoodramp, die woensdag precies zeventig jaar geleden plaatsvond. De ramp komt binnen op plaats 49.