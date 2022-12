Moeder Meghan praat voor het eerst over ‘uitdagende’ jaren

Doria Ragland, de moeder van Meghan, laat zich voor het eerst publiekelijk uitgebreid uit over de relatie van haar dochter met prins Harry. Ragland is een van de naasten van het echtpaar die wordt geïnterviewd in de Netflixdocumentaireserie Harry & Meghan, waarvan donderdag de eerste drie afleveringen zijn uitgekomen.

De moeder van Meghan vond de afgelopen periode niet altijd even makkelijk. “De laatste vijf jaar zijn uitdagend geweest”, zegt Ragland onder meer. “Ik ben er klaar voor om mijn stem te laten horen en mijn ervaringen als haar moeder te delen.”

Ragland had onder meer moeite met de “racistische” berichtgeving over haar dochter. Ook werd ze naar eigen zeggen zelf “gestalkt” door de media. “Ze wilden dat ik zou gaan praten.”

Over de relatie met Harry, en uiteindelijk het huwelijk, is Ragland wel enthousiast. Ze vindt de prins een “knappe man” met “zeer goede manieren”. Ook wist Ragland meteen dat hij “de ware” voor haar dochter was.