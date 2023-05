Mogelijk geen flypast na kroning Charles wegens onweer

De zogeheten flypast van de Britse luchtmacht na de kroning van koning Charles gaat mogelijk niet door. Reden is het slechte weer dat voor zaterdag wordt voorspeld, melden diverse Britse media.

De flypast over Buckingham Palace staat gepland voor 14.30 uur (lokale tijd). Volgens de planning zullen leden van de Britse koninklijke familie op het balkon van Buckingham Palace verschijnen om de militaire vliegtuigen voorbij te zien vliegen. Maar het Britse Met Office voorspelt voor zaterdagmiddag een grijze lucht boven Londen, met af en toe hevige regen.

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt het aantal vliegtuigen dat voorbijvliegt verlaagd, of wordt de hele flypast in zijn geheel geschrapt. De Royal Air Force (RAF) volgt de weersvoorspellingen nauwlettend en zal een of twee uur voor de flypast een besluit nemen.

The Telegraph schrijft dat het weer vorig jaar ook aanleiding was voor het schrappen van een flypast. Tijdens het feestelijke jubileumweekend voor koningin Elizabeth ging een flypast niet door vanwege lage bewolking en slecht zicht.