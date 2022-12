Netflix brengt docu over Harry en Meghan in twee reeksen uit

Netflix brengt de documentaireserie Harry & Meghan in twee reeksen uit, maakt de streamingdienst maandag bekend. De eerste drie afleveringen verschijnen donderdag en de andere drie volgen een week later. Netflix deelde vorige week een eerste trailer van de reeks met alleen de releasedatum van 8 december.

Harry & Meghan gaat over het hele verloop van de relatie van de hertog en hertogin van Sussex, schrijft Netflix. “Van het begin van hun verkering tot de uitdagingen en controverses waardoor zij afstand namen van de koninklijke familie.” De serie bevat interviews met familie en vrienden die nog niet eerder publiekelijk over het stel hadden gesproken. Ook historici en journalisten komen aan het woord.

Harry en Meghan tekenden in 2020 een contract bij Netflix voor meerdere projecten. Harry brengt begin volgend jaar ook zijn memoires uit, waarin hij meerdere onthullingen zou doen over het leven in het Britse koningshuis.