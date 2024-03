Onderzoek naar drie personeelsleden in ziekenhuis Catherine

Het onderzoek naar het vermeende datalek in het ziekenhuis waar de Britse prinses Catherine in januari werd behandeld, richt zich op drie personeelsleden, meldt ITV News. De drie zouden hebben geprobeerd toegang te krijgen tot de medische gegevens van de echtgenote van prins William.

Als er daadwerkelijk sprake is van inbreuk kunnen de betrokken personeelsleden worden vervolgd. Ook Catherine zou hen kunnen aanklagen voor een schadevergoeding.

Directeur Al Russell zei woensdag dat er in zijn ziekenhuis geen plaats is voor mensen “die opzettelijk het vertrouwen van onze patiënten of collega’s schenden”. “Iedereen bij The London Clinic is zich terdege bewust van onze individuele, professionele, ethische en wettelijke plichten met betrekking tot vertrouwelijkheid rond patiënten. We zijn enorm trots op de uitstekende zorg en discretie die we proberen te leveren aan al onze patiënten die ons elke dag hun vertrouwen schenken.”

Catherine werd in The London Clinic geopereerd aan haar buik. In hetzelfde ziekenhuis werd koning Charles behandeld aan zijn prostaat. Volgens Britse media is er geen poging gedaan om bij zijn persoonlijke gegevens te komen.