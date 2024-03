Onderzoek naar ziekenhuis prinses Catherine

Datawaakhond ICO stelt een onderzoek in naar The London Clinic, het ziekenhuis waar de Britse prinses Catherine in januari een buikoperatie onderging. De Daily Mirror meldde dinsdag dat personeel van de privékliniek, die vaak wordt gebruikt door leden van het koninklijk huis, “had geprobeerd toegang te krijgen tot persoonlijke medische rapporten” van Catherine.

Het Information Commissioners’ Office (ICO) heeft volgens de BBC bevestigd dat het een “inbreukrapport” heeft ontvangen en onderzoek doet. Dinsdagavond werd bekend dat de directie van het ziekenhuis ook een intern onderzoek is gestart naar ten minste één medewerker.

In januari onderging Catherine een buikoperatie. In hetzelfde ziekenhuis werd koning Charles geopereerd aan zijn prostaat.