Oom Catherine niet meer op tv na nieuws over nichtje

Gary Goldsmith, de oom van de Britse prinses Catherine, is vrijdagavond niet te zien in de finale van Celebrity Big Brother op ITV. Hij besloot om thuis te blijven nadat bekend werd dat zijn nichtje wordt behandeld voor kanker. Goldsmith was tijdens het afgelopen seizoen van de realityserie kortstondig een van de bewoners van het Big Brother-huis.

De zakenman schrijft op X eveneens dat er zaterdag in Times Magazine een interview met hem wordt gepubliceerd. “Dit interview en deze reportage zijn meer dan een week geleden gemaakt en al gedrukt voordat ik op de hoogte was van het trieste nieuws over mijn nichtje Kate”, schrijft Goldsmith, die naar eigen zeggen “ontdaan” is over de timing van het artikel.

“Mijn gedachten en gebeden gaan in deze moeilijke tijd uit naar Kate en de familie”, vervolgt Goldsmith.