Oud-medewerker: paleis moet ‘leugens’ Harry en Meghan verwerpen

Een voormalig Brits paleismedewerker vindt dat Buckingham Palace zich moet uitspreken over de beweringen van prins Harry en Meghan in hun aanstaande Netflix-documentaire. Het hof zou hun claims moeten verwerpen.

“De enige manier om er een keer voorgoed een einde aan te maken, is door ons te laten spreken en als het paleis hun leugens resoluut verwerpt”, zo stelt de voormalig medewerker in The Times. Nu zijn veel personeelsleden gebonden aan een geheimhoudingsplicht. De betreffende oud-medewerker beweert in het verleden gepest te zijn door Meghan.

In de documentaire, waarvan donderdag de eerste afleveringen online komen, beschuldigen de hertog en hertogin van Sussex het hof van het lekken en fabriceren van nieuws. Prins Harry spreekt in een van de trailers over “een vies spelletje” dat wordt gespeeld.