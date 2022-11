Paddington-beertjes voor Elizabeth zijn klaar voor nieuw huis

De Paddington-beertjes en andere knuffelberen die na het overlijden van koningin Elizabeth als eerbetoon werden neergelegd bij koninklijke residenties zijn klaar voor hun nieuwe huisjes. De ruim duizend knuffels zijn gesorteerd en gewassen en worden volgende week door koningin-gemalin Camilla aan hun “nieuwe families” overhandigd. Organisatie Royal Parks, beheerder van de herdenkingsplekken en medeverantwoordelijk voor de adoptie van de beren, deelde vrijdag een video van haar werk tot nu toe.

De knuffels werden een paar dagen na de dood van de Queen in september weggehaald en werden in onder meer Buckingham Palace en Windsor Castle neergelegd. Ze gaan naar kinderen aangesloten bij Barnardo’s, een liefdadigheidsorganisatie voor kwetsbare jonge mensen. Camilla zal donderdag bij de overhandiging bij de vestiging van Barnardo’s in Londen zijn, zo werd eerder bekendgemaakt.

De echtgenote van koning Charles zal samen met de kinderen een “teddyberenpicknick” houden. Ook acteurs uit de Paddington-films zijn aanwezig.

In juni maakten koningin Elizabeth en beertje Paddington samen een video die viral ging. Ze dronken samen een kopje thee ter gelegenheid van haar regeringsjubileum. In de video bedankte de beer de vorstin voor alles. “Dat is erg aardig”, antwoordde ze. Door het filmpje legden veel mensen een Paddington-beertje en een sandwich met marmelade – de favoriete snack van de beer – bij de koninklijke gebouwen neer ter nagedachtenis aan Elizabeth. Buckingham Palace riep de Britten echter op om daarmee te stoppen.