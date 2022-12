Parlement steunt wetswijziging voor nieuwe invallers Charles

Het Britse parlement heeft de weg vrijgemaakt voor prinses Anne en prins Edward om op te treden als vervangers van koning Charles bij officiële aangelegenheden, meldt de BBC. Een wetsvoorstel daartoe heeft alle stappen in het Britse Lagerhuis doorlopen en zal nu een wet worden.

Vorige maand diende Charles een formeel verzoek in om Anne en Edward toe te voegen aan de lijst van zogeheten Counsellors of State. Zij zijn bij wet bevoegd om officiële taken uit te voeren namens koning Charles voor het geval hij bijvoorbeeld ziek is of in het buitenland is voor een reis. Die rol wordt doorgaans vervuld door de echtgenoot van de zittende vorst en de volgende vier volwassenen in de lijn van opvolging.

Sinds het overlijden van koningin Elizabeth zijn dat na koningin-gemalin Camilla prins William, prins Harry, prins Andrew en zijn dochter prinses Beatrice. Omdat Harry en Andrew geen volwaardig leden meer zijn van de Britse koninklijke familie lijkt het noodzakelijk om extra ‘invallers’ klaar te hebben staan. Andrew en Harry blijven wel op de lijst potentiële vervangers staan.

Het komt overigens maar zelden voor dat een Counsellor of State nodig is. Afgelopen mei was dat wel nodig toen koningin Elizabeth vanwege gezondheidsproblemen het Britse parlement niet kon openen. In haar plaats kwamen toenmalig prins Charles en prins William.