Persbureaus trekken ‘gemanipuleerde’ foto prinses Catherine in

Verscheidene grote persbureaus hebben zondagavond een officiële foto van prinses Catherine en haar kinderen ingetrokken, omdat deze “gemanipuleerd” zou zijn. Onder meer Reuters, AP en AFP hebben hun afnemers verzocht de foto te verwijderen. Op de foto is bijvoorbeeld te zien dat de mouwen van twee kinderen, die niet naast elkaar zitten, toch door elkaar lopen.

“Na uitgebreidere inspectie blijkt dat de bron de foto heeft gemanipuleerd. Er komt geen vervangende foto”, geeft persbureau AP als reden voor het intrekken van de foto. AFP roept op: “Deze foto mag op geen enkele manier meer worden gebruikt. Verwijder het onmiddellijk van al uw onlinediensten, stop met het gebruik ervan.”

Niet alle media hebben naar het advies geluisterd: de Britse krant The Daily Telegraph heeft de foto op de voorpagina van maandag geplaatst, met als kop ‘geknoeid met foto van paleis’. Buckingham Palace heeft nog niet gereageerd op de kwestie.

Op de foto staat Catherine met haar drie kinderen George, Charlotte en Louis. De foto is gemaakt door haar man, prins William. Het is de eerste foto die het hof heeft gedeeld sinds de buikoperatie van Catherine in januari.