Podium kroningsconcert in de vorm van Britse vlag

Het kroningsconcert wordt komende zondag gehouden op een podium in de vorm van de Britse vlag. De BBC, de organisator van het muzikale evenement ter ere van de kroning van koning Charles, heeft een foto van het podiumplan gedeeld.

Het podium bij Windsor Castle zal worden belicht in de kleuren van de vlag: rood, wit en blauw. De rode en witte strepen zijn catwalks waar de optredende artiesten ook kunnen staan. Het ronde scherm boven het podium “symboliseert de kroon die de natie beschermt”, zegt de BBC.

Onder onderen Katy Perry, Lionel Richie en Take That treden voor zo’n 20.000 mensen op tijdens het concert. De dag daarvoor wordt Charles gekroond in Westminster Abbey in Londen.