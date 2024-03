Politie New York: paparazzi gevaarlijk bij achtervolging Harry

De achtervolging van prins Harry en zijn vrouw Meghan in New York vorig jaar mei was wel degelijk gevaarlijk. Het hoofd van de inlichtingendienst van de politie van New York (NYPD) bevestigt dat in een brief, die woensdag aan het licht kwam in de uitspraak in de zaak die Harry had gestart over zijn beveiliging in New York.

De woordvoerder van Harry en Meghan meldde vorig jaar dat zij het doelwit waren van een “bijna catastrofale” achtervolging door paparazzi, maar dat verhaal werd door sommige media in twijfel getrokken. De politie van New York (NYPD) beschreef de achtervolging op 16 mei 2023 aanvankelijk slechts als “uitdagend” en ook de taxichauffeur dat het paar rondreed zei dat het wel meeviel hoe gevaarlijk de rit was.

Harry en Meghan krijgen nu bijval van het hoofd van de inlichtingendienst van de NYPD. In een brief van de functionaris staat onder meer dat een grondige evaluatie heeft plaatsgevonden van het incident, en dat de achtervolgers “voortdurend gevaarlijk” waren.

“Uit het onderzoek is gebleken dat de paparazzi tijdens de bewuste nacht roekeloos de voertuig- en verkeerswetten negeerden en dat de paparazzi voortdurend gevaarlijk en onaanvaardbaar gedrag vertoonden”, staat onder meer in de brief. Ook staat erin dat het beveiligingsteam dat met de prins meereed meerdere keren actie moest ondernemen om te voorkomen dat het stel werd aangereden door achtervolgende voertuigen. “De conclusie was dat er voldoende bewijs was om twee personen te arresteren.”