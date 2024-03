Portret prinses Diana van Andy Warhol voor 2,4 miljoen geveild

Een portret dat kunstenaar Andy Warhol van prinses Diana ruim veertig jaar geleden heeft gemaakt, is donderdag op een veiling in Londen voor een bedrag van 2,4 miljoen pond (zo’n 2,8 miljoen euro) onder de hamer gegaan. Het werk uit 1982 was een van de topstukken van de veiling.

Warhol maakte het portret een jaar na het huwelijk van Diana en de toenmalige prins Charles. Het werk is volgens het veilinghuis “een opvallend teder portret van de jonge prinses, waarbij de prominente weergave van haar verlovingsring niet alleen een aangrijpend symbool is van haar huwelijk met Charles, maar ook van haar diepe liefde en toewijding voor haar volk”.

De verwachting was dat het portret van Diana tussen de 1,2 en 1,8 miljoen pond op zou leveren. Andere kunstwerken als INFINITY-NETS (ZXSSAO) van Yayoi Kusama en Luck Just Kissed You Hello van Cecily Brown brachten respectievelijk 2,1 miljoen en 1,5 miljoen pond op.