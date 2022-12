Pratende Archie te zien in documentaire van Harry en Meghan

Archie, de 3-jarige zoon van prins Harry en diens vrouw Meghan, is ook te zien in de Netflix-documentaire over zijn ouders. Voor het eerst is het jongetje pratend en rennend in beeld gebracht.

In de serie zijn video’s te zien die het echtpaar zelf heeft opgenomen. In een van de fragmenten geniet Archie samen met zijn moeder van een zonsondergang. “Het is prachtig”, zegt de peuter enthousiast.

Ook gaat het jongetje samen met zijn ouders naar kolibries kijken. Harry is een vogelaar en erg enthousiast, maar Archie is een beetje afgeleid. “Ik heb een vieze voet, mama.”

Archies jongere zusje Lilibet (1) is niet te zien in de eerste drie afleveringen van de documentaire. Wellicht wel in de tweede helft van de serie die volgende week donderdag verschijnt.