President Oeganda blikt terug op diner met prinses Anne

De Britse prinses Anne heeft op de eerste dag van haar bezoek aan Oeganda gedineerd met president Yoweri Museveni. De Oegandese president deelde woensdag enkele kiekjes van de ontmoeting.

Het diner vond plaats bij de Britse ambassade in Kampala. Volgens de president sprak hij met de Princess Royal en haar man Tim Laurence over de verschillende organisaties waar zij tijdens haar vierdaagse bezoek een kijkje gaat nemen.

De prinses zou in Oeganda onder meer een school voor blinden bezoeken. Het is echter nog niet duidelijk of dat bezoek doorgaat. Dinsdag kwamen elf leerlingen van de school om het leven nadat er brand was uitgebroken in een van de slaapvertrekken.