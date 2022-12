President organisatie Harry en Meghan opgestapt

De president van Archewell, de organisatie van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan, is gestopt. Dat heeft een woordvoerder van de Sussexes bevestigd in een verklaring, die onder meer is gedeeld door de Britse koningshuisverslaggever Omid Scobie. Na het vertrek van de president, Mandana Dayani, zullen Harry en Meghan de leiding over Archewell overnemen.

“Mevrouw Dayani was een integraal onderdeel van Archewell en we zijn dankbaar voor haar passie, toewijding en leiderschap”, valt te lezen in de verklaring. Het zou gaan om een geplande stap, waarna Harry en Meghan de leiding over de organisatie overnemen. “Er zal geen vervanger komen voor deze functie, en mevrouw Dayani steunt de hertog en hertogin volledig in hun nieuwe leiderschapsrollen.” Van onmin zou volgens de verklaring ook geen sprake zijn, want “ze blijven vrienden”.

De aankondiging komt daags voor het verschijnen van de Netflix-documentaire over Harry en Meghan. Voor deze documentaire, die op 8 december te zien is bij Netflix, zijn de twee gevolgd tijdens hun leven in Californië. In een eerder gedeelde trailer zegt Harry dat hij er “alles aan moest doen” om zijn gezin te beschermen. “Niemand ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt.”

The Daily Mirror schreef zaterdag dat de aanstaande documentaire aanleiding is voor een “crisisoverleg” tussen prins William en koning Charles dat binnenkort zal plaatsvinden. In het crisisberaad zou alvast besloten worden welke reactie er moet komen op eventuele aantijgingen richting het Britse koningshuis, zoals beschuldigingen van racisme.