Prins Andrew op lijst namen die banden hadden met Epstein

De Britse prins Andrew wordt genoemd in documenten die een Amerikaanse rechtbank heeft vrijgegeven over mensen die banden hadden met Jeffrey Epstein, de Amerikaanse financier die in 2019 zelfmoord pleegde. Dat terwijl hij in afwachting was van een proces waarin hij terechtstond voor seksueel misbruik. Het document telt volgens de BBC 943 pagina’s.

De namen zouden zijn van slachtoffers, medewerkers en vermoedelijke medeplichtigen. Sommige namen werden al bekend in het proces tegen Epsteins voormalige minnares Ghislaine Maxwell, anderen waren daarin afgeschermd. Dat mensen op de lijst staan, betekent niet dat zij verdacht worden of dat ooit zijn geweest. Ook mensen die zijdelings met Epstein te maken hadden en journalisten die aan de zaak werkten worden volgens The Guardian genoemd in het document.

Epstein had een machtig netwerk in de Verenigde Staten en daarbuiten en trok vaak op met prominente figuren, onder wie de Britse prins Andrew. De financier werd ervan beschuldigd op grote schaal jonge meisjes, sommigen 14 jaar oud, te hebben misbruikt. Epstein maakte een einde aan zijn leven voordat de federale rechtszaak daarover tegen hem was gestart. Prins Andrew verloor in 2022 zijn eretitels door aantijgingen van Epstein-beschuldiger Virginia Giuffre, die de prins aanklaagde om misbruik. Andrew schikte de zaak.

Vragen

Maxwell, met wie Epstein lange tijd een relatie had, stond wel terecht voor het faciliteren van het misbruik, onder meer door het rekruteren van de slachtoffers. Ze werd in 2021 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. Er zou inmiddels zo’n 150 miljoen dollar uit de nalatenschap van Epstein zijn uitbetaald als schadevergoeding aan meer dan 125 vrouwen.

In het vrijgegeven dossier staat dat Maxwell zich zorgen zou hebben gemaakt over haar relatie met Andrew. In een bericht aan haar advocaat vertelde ze dat ze vreesde over “meer vragen” over de prins. Andere namen die worden genoemd zijn onder anderen oud-president Bill Clinton, Michael Jackson, Stephen Hawking en een “bekende premier”.