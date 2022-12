Prins Harry beschuldigt William van schreeuwen: angstaanjagend

Volgens de Britse prins Harry heeft zijn oudere broer, prins William, naar hem geschreeuwd tijdens een meeting over de plannen van Harry en Meghan om naar het buitenland te verhuizen. Dat beweert de jongste van de twee broers in de Netflix-documentaire Harry & Meghan.

“Ik ging naar die meeting met hetzelfde voortel dat we al in het openbaar hadden gedaan, om onze titels neer te leggen”, zegt Harry. “Toen ik daar aankwam kreeg ik vijf opties. Nummer één was all-in, dat er niks veranderde, nummer vijf was all-out, dat we volledig vertrokken.” Harry zegt dat hij voor “optie drie” koos. “Half erin, half eruit. We zouden onze eigen banen hebben, maar ook werken ter ondersteuning van de koningin.”

Volgens Harry werd al snel duidelijk dat zijn idee “niet ter discussie stond”. Met die uitspraak lijkt Harry te insinueren dat er eigenlijk maar twee opties waren, “all-in, of all-out”. Dat William tegen hem zou hebben geschreeuwd noemt Harry “angstaanjagend”.