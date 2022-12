Prins Harry en uitgever willen tot schikking komen in smaadzaak

De Britse prins Harry en uitgeverij Associated Newspapers gaan proberen om tot een schikking te komen in de rechtszaak die gaat over een artikel waarin geschreven werd over de beveiliging van de prins en zijn gezin. Beide partijen hebben ermee ingestemd om de zaak tot half januari op te schorten om onderling tot een oplossing te komen, bleek dinsdag tijdens een hoorzitting in het Hooggerechtshof in Londen.

De jongste zoon van koning Charles klaagde Associated Newspapers eerder dit jaar aan wegens smaad naar aanleiding van het artikel dat werd gepubliceerd in de tabloids Daily Mail en Mail on Sunday. Het stuk was geschreven naar aanleiding van een zaak die Harry had aangespannen tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken over de politiebeveiliging van zijn gezin. Die raakte hij kwijt nadat hij en zijn vrouw Meghan in 2019 hun koninklijke taken hadden neergelegd en naar de Verenigde Staten waren verhuisd.

In het artikel van Mail on Sunday werd gesuggereerd dat de prins had gelogen en geprobeerd de publieke opinie over de kwestie te manipuleren. De prins stelde eerder in een schriftelijke verklaring dat het artikel hem “aanzienlijke pijn, schaamte en leed heeft bezorgd, die voortduurt”. In juli boekte Harry een kleine overwinning toen de rechter in een eerste uitspraak oordeelde dat de berichten lasterlijk waren. Associated Newspapers betoogde vervolgens dat het om “vrijheid van meningsuiting” ging.

De hoorzitting van dinsdag kwam slechts enkele dagen voor de release van de eerste afleveringen rond de nu al veelbesproken Netflix-documentaire over Harry en Meghan.