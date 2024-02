Prins Harry geeft geen details over ziekte Charles

Prins Harry wil geen details geven over hoe het precies met zijn zieke vader koning Charles gaat. “Dat is tussen ons”, zei Harry vrijdag in een interview met het Amerikaanse programma Good Morning America. Vorige week werd bekend dat Charles een vorm van kanker heeft, maar niet welke.

De prins vloog vorige week vanuit zijn woonplaats in de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk om de koning te bezoeken. Harry heeft dingen gepland waardoor hij weer terug moet komen naar zijn geboorteland. “Ik zal mijn familie zo vaak mogelijk bezoeken.”

Harry was vorige week ruim een dag in Londen om Charles te zien. In het interview vertelde hij ook dat hij “dankbaar” was dat hij kon langsgaan.