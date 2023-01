Prins Harry geeft interview aan Anderson Cooper

Prins Harry geeft opnieuw een groot tv-interview. Zondag is hij te gast in het Amerikaanse programma 60 Minutes op CBS waarin hij met Anderson Cooper praat over zijn aanstaande memoires Spare.

Het interview komt kort na de Netflix-documentaire Harry & Meghan, waarin de hertog van Sussex en zijn vrouw uitgebreid over hun leven spraken. In 2020 gaven de twee ook al een groot tv-interview aan Oprah Winfrey.

Het boek van prins Harry komt volgende week uit. Over de precieze inhoud is nog niet veel bekend. Wel zouden er een aantal “onthullingen” worden gedaan. Het boek is geschreven door Harry’s ghostwriter, Pulitzer-winnaar J.R. Moehringer. Hij schreef eerder ook de memoires van tennisser Andre Agassi en Phil Knight, de medeoprichter van sportmerk Nike.