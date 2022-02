Prins Harry heeft een burn-out gehad

Prins Harry heeft te kampen gehad met een burn-out. De hertog van Sussex blikte in een onlinegesprek met tennisster Serena Williams, een goede vriendin van zijn vrouw Meghan, terug op een periode waarin hij “aan het eind van zijn Latijn” was.

Harry vertelt niet wanneer dat precies was, maar zegt dat hij destijds het gevoel had dat er “geen benzine of brandstof meer in de motor zat en dat hij een kaars was die van beide kanten opbrandde”, zo zei hij volgens Britse media tegen Williams in een gesprek dat was georganiseerd door BetterUp, een bedrijf waar Harry voor werkt en dat zich inzet voor mentale gezondheid.

De prins werd gedwongen om goed naar zichzelf te kijken. “Het goed voor jezelf zorgen is het eerste dat wegvalt.”

Coach

Harry had toen en nog steeds gesprekken met een coach. “Mensen moeten niet alleen op professionele hulp leunen, ook op vrienden, familie en misschien zelfs op totale vreemden.”

Volgens Serena Williams is Harry zelf ook een goede hulp. “Harry is eigenlijk een van mijn coaches. Elke keer dat ik hem zie lost hij alle problemen in mijn leven op.”