Prins Harry: ik heb nooit gezegd dat familie racistisch is

De Britse prins Harry ontkent dat hij en zijn vrouw Meghan de koninklijke familie hebben beschuldigd van racisme. Volgens de hertog van Sussex is er een “verschil tussen racisme en onbewuste vooroordelen”, zo zei hij in het ITV-interview dat zondag werd uitgezonden.

Interviewer Tom Bradby confronteerde Harry met het gesprek dat hij en Meghan vorig jaar hadden met Oprah Winfrey. Daarin zei de hertogin van Sussex dat er ten tijde van haar eerst zwangerschap binnen de familie “zorgen waren over de huidskleur” van hun zoon.

“De Britse pers zei dat we ze beschuldigden van racisme. Heeft Meghan ooit gezegd: ‘het zijn racisten?'”, zei Harry tegen Bradby, die vroeg of Meghan dat dan niet bedoelde. De tweede zoon van koning Charles wuifde dat weg. Als de familie echt racistisch was had hij er naar eigen zeggen geen onderdeel van kunnen zijn.

Hofdame

“Er is een verschil tussen racisme en onbewuste vooroordelen. Die twee dingen zijn verschillend”, aldus Harry. “Als je erop gewezen bent als een individu, of als een instelling, dat je onbewuste vooroordelen hebt, heb je de kans om daarvan te leren en te groeien… anders ga je alsnog naar de categorie van racisme.”

De hertog van Sussex wees daarbij ook naar het recente ‘racisme-incident’ op Buckingham Palace waarbij hofdame Susan Hussey was betrokken. Zij vroeg een zwarte vrouw op een receptie herhaaldelijk “waar ze echt vandaan kwam”. Volgens Harry is “dat een goed voorbeeld” van zo’n onbewust vooroordeel. Hij nam het ook op voor Hussey. De prins en Meghan vinden haar “geweldig”.

“Ik weet dat ze nooit enig kwaad bedoelde. Maar de reactie van de Britse pers en van mensen online vanwege de verhalen die ze schreven, was verschrikkelijk, absoluut verschrikkelijk.”