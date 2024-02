Prins Harry in beroep tegen verloren zaak om Britse beveiliging

Prins Harry gaat in beroep tegen het oordeel dat de rechtbank in Londen woensdag velde in de zaak over zijn beveiliging in het Verenigd Koninkrijk. Eerder op de dag oordeelde de rechter dat het “niet onwettig of irrationeel” was om de automatische politiebeveiliging van Harry in zijn thuisland stop te zetten.

“De hertog van Sussex gaat in beroep tegen het oordeel van vandaag”, laat een woordvoerder van Harry in een korte verklaring weten.

De beslissing om de automatische beveiliging van Harry in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten, werd genomen na zijn stap terug binnen de koninklijke familie in 2020. De prins vond echter dat hij een “onwettige en oneerlijke behandeling” heeft gekregen door de beslissing en vocht deze daarom aan.