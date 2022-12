Prins Harry negeert persvragen over familie op rode loper

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben dinsdagavond in New York geen enkele reactie gegeven op vragen van journalisten over de aanstaande Netflixdocumentaire. De hertog en hertogin van Sussex negeerden op de rode loper van het Robert F. Kennedy Human Rights-gala het spervuur aan vragen en glimlachten en zwaaiden alleen naar de toegestroomde fotografen.

Op videobeelden is te horen dat journalisten Harry onder meer vroegen of hij een boodschap voor zijn familie had. Ook roept iemand hem toe of hij geld boven zijn familie stelt. Daarna mompelde de prins “zoveel vragen” voordat hij en Meghan van de loper werden begeleid.

Het was het eerste openbare optreden van de Sussexes sinds de trailers voor de documentaire verschenen. Het koppel kreeg op het gala een onderscheiding voor hun werk om racisme tegen te gaan.