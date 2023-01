Prins Harry: sommige familieleden in bed beland met de duivel

Sommige leden van het Britse koninklijk huis die banden aanhaalden met de roddelpers zijn “in bed beland met de duivel”, zei prins Harry tijdens zijn interview met ITV. Sommige familieleden deden dit volgens hem “om hun imago te herstellen”.

Dit “moeten” of “willen” doen is volgens de Britse prins “een keuze”. Maar op het moment dat het ten koste gaat van hemzelf of andere leden van de Britse koninklijke familie “trek ik de grens”, aldus prins Harry.

In het interview met ITV besprak de prins zijn autobiografie Spare. Gelekte publicaties van het boek, waarin ook de gang van zaken in de familie uitgebreid ter sprake komt, zorgden de afgelopen dagen voor veel rumoer. De autobiografie komt dinsdag officieel uit.