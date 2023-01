Prins Harry spreekt op congres over mentale gezondheid

Prins Harry spreekt binnenkort op een congres van BetterUp, een organisatie die zich hard maakt voor mentale gezondheid. Harry, die sinds een aantal jaar in de Verenigde Staten woont, zal zijn opwachting maken op Uplift, dat op 7 en 8 maart wordt gehouden in San Francisco.

Het is nog niet duidelijk waar de prins over zal spreken en ook is nog niet zeker wanneer hij dat zal doen. Vermoedelijk zal hij de afsluitende toespraak houden. Die plek is namelijk gereserveerd voor “een van ’s werelds meest iconische figuren”, staat te lezen op de website van Uplift. Op het evenement zullen ook onder anderen actrice Issa Rae en chef-kok David Chang als gastspreker optreden.

De jongste zoon van koning Charles werkt sinds 2021 als chief impact officer voor BetterUp. In het verleden sprak de 38-jarige prins meermaals openlijk over zijn eigen worstelingen met zijn geestelijke gezondheid. Ook in zijn recent verschenen boek Spare kwam het onderwerp ter sprake.