Prins Harry vermaakt zich tijdens demonstratie rolstoelcurling

De Britse prins Harry heeft zich vrijdag uitstekend vermaakt tijdens een demonstratie rolstoelcurling in het Canadese Whistler. De jongste zoon van koning Charles ging zelf ook de baan op samen met zanger Michael Bublé.

Toen Bublé zijn eerste stenen wilde schuiven op het ijs waarschuwde Harry lachend de menigte fotografen aan de zijkant dat ze moesten oppassen. De prins kreeg enigszins gelijk, want de steen van de zanger zeilde direct langs de ringen.

Roelstoelcurler Marney Smithies vond desondanks dat Harry en Bublé het “verdomd goed” hadden gedaan voor personen die de sport nog nooit eerder hadden gespeeld, zo vertelde ze na afloop tegen de Vancouver Sun. Volgens haar kibbelden de prins en de zanger voortdurend met elkaar. “Ze deden het geweldig. Het was leuk om naar ze te kijken. Het waren net een paar gewone jongens.”

Invictus Games

De demonstratie maakte deel uit van een vooruitblik op de Invictus Games van volgend jaar. De prins is de bedenker van het toernooi voor veteranen die fysiek of mentaal gewond raakten. In 2025 vindt de competitie plaats in Vancouver en Whistler en voor het eerst sinds de start van de Invictus Games worden er wintersporten geïntroduceerd.

“Er is een reden waarom de Invictus Games terugkeren naar Canada”, zei prins Harry tijdens een afsluitende speech. “De afgelopen dagen waren ongelooflijk – heel, heel bijzonder. Het was de eerste keer dat een aantal van jullie de Invictus-sporten uitprobeerden en, in sommige gevallen, ook om voor het eerst op sneeuw te zijn. En ik zal je wat vertellen, de glimlach die ik de afgelopen dagen op gezichten heb gezien, bewijst waarom dit doen.”

Meghan op skeletonbaan

Harry was samen met zijn vrouw Meghan naar Canada gekomen. De hertog van Sussex liet zich vrijdag ook overhalen om een ritje op de skeletonbaan te maken. Meghan deed niet mee aan de demonstraties.