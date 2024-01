Prins William bezoekt vrouw Catherine in het ziekenhuis

Prins William is donderdag bij zijn vrouw Catherine op bezoek geweest in de London Clinic. Dat meldt een fotograaf van persbureau AFP. Prinses Catherine onderging dinsdag een geplande buikoperatie.

Volgens de BBC gaat het “goed” met Catherine. De komende acht tot twaalf dagen ligt de 42-jarige prinses nog in de privékliniek. Haar agenda is voor de komende periode leeggehaald. Ook William heeft zijn publieke activiteiten geschrapt, zodat hij voor zijn vrouw en hun kinderen George, Charlotte en Louis kan zorgen.

Het is niet bekend waarom Catherine is geopereerd. Het Britse hof liet aan de BBC weten dat er geen sprake was van kanker, maar houdt verdere details op verzoek van de prinses privé.

Na het nieuws over Catherine volgde het nieuws dat koning Charles binnenkort onder het mes gaat om een vergrote prostaat. Ook zijn agenda is voorlopig leeg.