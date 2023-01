Prins William en Catherine bij precampagne-evenement BAFTA

Prins William en zijn vrouw Catherine zijn maandagavond bij de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) in Londen voor een precampagne-evenement van de campagne Shaping Us. De prinses van Wales zal deze later officieel lanceren. De campagne heeft als doel om meer begrip te creëren voor het belang van de eerste vijf levensjaren van een kind.

Catherine zal maandagavond een toespraak houden bij het precampagne-evenement. Ook de Britse journalist Kate Silverton, Amanda Berry van The Royal Foundation en presentatrice Rochelle Humes zijn van de partij.

Verder wordt maandagavond de campagnefilm getoond, waarin het belang van de eerste jaren van een leven voor de ontwikkeling wordt benadrukt, en vindt een Q&A-sessie plaats tussen een professor neurowetenschappen en een kinderarts. Na afloop wordt nog een borrel gehouden, waar ook de prins en prinses van Wales aan deelnemen.

Shaping Us is een campagne van The Royal Foundation Centre for Early Childhood.