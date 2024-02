Prins William krijgt warm welkom bij uitreiking BAFTA’s

De Britse prins William is zondag alleen naar de uitreiking van de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen, gekomen. De oudste zoon van koning Charles liep vlak voor het begin van de ceremonie in sneltreinvaart over de rode loper, zo is te zien op de beelden.

William moest alleen komen omdat zijn vrouw prinses Catherine nog herstellende is van een buikoperatie. Volgens Sky News kreeg de prins in de zaal een “warm welkom” en waren er beterschapswensen voor Catherine en koning Charles, van wie recent bekend werd dat hij kanker heeft.

Prins William is voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA).