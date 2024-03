Prins William noemt Catherine ‘de creatieve’ van hen tweeën

Prins William noemt zijn vrouw Catherine “de creatieve” van hen tweeën. Dat zei hij donderdag tijdens een bezoek aan een jongerengroep in Londen.

“Mijn vrouw is de creatieve van ons tweeën”, zei William tijdens het decoreren van koekjes met de kinderen. Britse media besteedden hier veel aandacht aan, waarschijnlijk vanwege de recente ophef over een door Catherine bewerkte foto.

De prinses kwam in het nieuws nadat een officiële foto was verspreid die ze zelf bleek te hebben bewerkt. Persbureaus trokken de eerder gedeelde foto in en Catherine bood haar excuses aan. “Zoals zoveel amateurfotografen doen, experimenteer ik soms met het bewerken”, reageerde ze.