Prins William ‘ontdaan’ na WK-verlies Engeland tegen Frankrijk

Prins William is ontdaan na het verlies van Engeland tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK voetbal. De president van de Britse voetbalbond FA steekt zaterdagavond de Engelse bondscoach, de aanvoerder en alle andere spelers een hart onder de riem.

“Gareth, Harry en het hele team en de staf van Engeland, ik ben ontdaan voor jullie allemaal”, richt William zich aan bondscoach Gareth Southgate en aanvoerder Harry Kane, die vlak voor tijd de kans op de gelijkmaker liet liggen. “Jullie hebben zoveel in dit toernooi gestopt en we zijn zo trots op jullie. Houd je hoofd omhoog en op naar de volgende!”

Engeland verloor zaterdagavond met 2-1 van Frankrijk. Aanvoerder Harry Kane had in de slotfase de kans om zijn land weer op gelijke hoogte te brengen, maar miste een penalty. Eerder scoorde hij wel uit een strafschop. Kane had Engels topscorer aller tijden kunnen worden.