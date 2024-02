Prins William plots weg bij herdenkingsdienst koning Constantijn

Prins William moest dinsdagochtend plotseling vertrekken van de herdenkingsdienst voor de Griekse koning Constantijn. Volgens Britse media moest hij weg om “persoonlijke redenen”.

De laatste Griekse koning Constantijn overleed vorig jaar januari op 82-jarige leeftijd. Hij was koning van 1964 tot 1973, waarna Griekenland een republiek werd. Constantijn was de peetvader van William.

Koning Charles is vanwege zijn behandeling voor kanker momenteel niet bij de herdenkingsdienst op Windsor Castle aanwezig. Zijn vrouw, koningin Camilla, is er wel. Ook prinses Catherine is er niet. Zij moet herstellen van een buikoperatie.