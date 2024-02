Prins William praat op werkbezoeken over oorlog in Gaza

Prins William heeft werkbezoeken op de agenda die in het teken staan van de oorlog in Gaza. Kensington Palace maakt dinsdag bekend dat het conflict tussen Israël en Hamas een thema is waarover de prins bij deze bezoeken gaat praten.

Het is nog niet bekendgemaakt wanneer William op pad gaat en waarheen precies. Wel is aangekondigd dat hij hulpverleners uit de regio zal ontmoeten.

Ook komt er een gesprek in een synagoge. Daar praat de prins met jonge mensen uit verschillende gemeenschappen die strijden tegen haat en antisemitisme.