Prins William spreekt jonge sporters uit Noordpoolregio

Prins William heeft bijgepraat met jonge sporters die meedoen aan de Arctic Winter Games. Dat sporttoernooi is speciaal voor inwoners van gebieden rondom het Noordpoolgebied opgezet.

De zoon van koning Charles sprak in een videomeeting onder anderen met Miguel uit Yukon, in het uiterste noorden van Canada, die als basketballer om de prijzen strijdt. Daarnaast vertelde Sara dat ze voor Sápmi, de regio in Noorwegen, Zweden en Finland waar de Sami wonen, meedoet aan het culturele programma van het sportfestijn.

“Het zijn echt veel verschillende sporten. Ik ben onder de indruk”, zei de Britse troonopvolger, wiens vader Charles ook koning van Canada is. “En zo te horen is het ook erg leuk om te doen”, zei hij in een op YouTube gepubliceerde samenvatting van het gesprek.

De Arctic Winter Games zijn afgelopen zondag begonnen en duren tot zaterdag. Daarvoor werd het sportevenement vijf jaar niet gehouden, mede door de coronapandemie. Doorgaans vinden de Arctic Winter Games iedere twee jaar plaats. Jonge sporters uit de regio Yamal in Rusland mogen dit jaar niet meedoen vanwege de Russische inval in Oekraïne.